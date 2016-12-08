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Здравствуйте!
Извините за беспокойство. Хочу поделиться замечательным городом. Город Чухлома — это небольшой, но очень провинциальный городок Костромской области. В нашем уютном городке проживают чуть более пяти тысяч человек. Его называют глубинкой Костромского края. В Чухломе есть красивая Успенская церковь. Она украшает город и работает практически каждый день, кроме четверга. Ещё в городе есть восхитительный парк, который находится недалеко от озера. В этом удивительном парке растут красивые цветы: тюльпаны, нарциссы, красные и жёлтые розы, за которыми очень хорошо ухаживают садоводы. Ещё есть сказочное озеро — это замечательно место для купания жителей города и всего Чухломского района. В Чухлому приезжают люди за десятки и сотни километров, чтобы погулять по улицам и полюбоваться красивыми домиками. У нас ведь много крутых домов с изумительными наличниками на окнах. А недавно, лет пять назад, появился большой народный праздник — Пуговка. Чухломичи, а также все приезжие, желающие насладиться этим прекрасным праздником, приезжают посмотреть его. Также работает кинотеатр, где показывают 3D и даже 5D фильмы. Ещё в городе есть несколько больших магазинов — Пятёрочка, Дикси, 10 Баллов, Магнит и Перекрёсток. Не так давно этих магазинов не было. Их построили в 21 веке. Кроме супермаркетов, в городе работают минимаркеты: Фортуна, Лесная Сказка, СуперЛюкс, Надежда, Эврика, Алекс, Улыбка и другие магазины. Есть также и просторные аптеки: Красные Цены, Антей, Фарм Лига, Губернская, и куча салонов-парикмахерских, и очень хороший краеведческий музей, где научные сотрудники рассказывают историю о нашем городе, русской старине, а также о знаменитых людях, творческих деятелях и так далее. В городе есть недорогая сауна — это прекрасное место для оздоровления любого человека. Вот так мы и живём — очень хорошо и достаточно богато. Мы жители приспособленные, нам всё, что надо — хватает. Работаем для себя и для других — стараемся! Также в городе есть Майкова гора — это прекрасный лес. Летом здесь мы собираем землянику, малину и подосиновики. А зимой катаемся на лыжах и на ватрушках. Приезжайте к нам пожить, у нас тихо и спокойно, в отличии от Костромы. А озможностей очень много, как в крупном городе.

Я не раз была в Новороссийске и по работе, и так на пару дней отдохнуть на море.
Каждый раз открываю для себя город с новой стороны. Большая протяженная набережная через весь город, летом конечно на ней дико жарко, но вот вечерами... самое то. Людей правда бывает настолько много, что кажется весь город выходит пройтись вдоль моря. В крайней поездке случайно попала на аудиоспектакль в специальных наушниках, «городские истории». Это было очень атмосферно, как будто город говорил со мной и рассказал все свои тайны, о которых я даже не догадывалась. И более того, о них не знали даже местные жители (мои знакомые). В общем, рекомендую, если будете в Новороссийске Приятный трудовой городок, заслуживающий уважения. Не похожий на соседние курорты, возможно покажется кому-то сероватым и скучным,но если узнаёте его историю, то все встанет на свои места

Решили проехаться по клинскому району, уж очень интересно у Вас описаны старинные усадьбы.
Приехали в Золино. Никакой усадьбы и в помине нет, сгорела к хренам еще в прошлом столетии, даже фундамента нет. Однако, у Вас интересная фотография и описание «Усадьба находится на холме, прямо над прудом. Вокруг раскинулся великолепнейший парк, где растет огромное множество вековых дубов, лип и других растений». Ладно, бывает...Рванули в Поджигородово. Ведь у Вас написано « наиболее интересна для туристов не сама усадьба, хотя она тоже чудесна, а именно церковь архангела Михаила...»Да, церковь есть, но чудесной усадьбы и в помине нет. Прос...ли полдня, катаясь по несуществующим достопримечательностям. Морозов Михаил Витальевич, Вы ушлепан